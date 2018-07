Jacobs vence câncer e volta aos ringues

Daniel Jacobs surgiu no boxe como um candidato a astro. Foram 137 vitórias e apenas sete derrotas como amador. Estreou no profissionalismo em 2007, com um estilo que lembra craques do passado como Terry Norris. Somou 22 vitórias, com 19 nocautes e apenas uma derrota.

Mas, em 13 de maio do ano passado, "O Menino de Ouro" recebeu do neurocirurgião Roger Hartl a notícia de que possuía um tumor na coluna cervical, que limitava os movimentos das pernas, agredia seus nervos e crescia em velocidade espantosa. "Eu tinha de rastejar para me locomover. O médico disse que, se eu demorasse mais quatro dias para procurar auxílio, o tumor iria esmagar meu coração", disse Jacobs, que tinha 80% de chances de sobreviver ao osteossarcoma. Mas uma metástase poderia diminuir sua expectativa para apenas 30%.

O retorno ao boxe estava descartado. Foram 25 sessões de quimioterapia, meses de fisioterapia, com muita musculação e uma força de vontade impressionante. Jacobs perdeu 22 quilos em 11 meses de tratamento.

"Estou melhor do que era. Pronto para ser campeão mundial", afirmou Jacobs, sempre sorridente. Ele só não quer ver o filho Nathaniel, de 2 anos, antes do início do combate desta noite. "Se eu vê-lo, não irei aguentar."