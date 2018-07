Jacques Villeneuve voltará a disputar 500 Milhas de Indianápolis

INDIANÁPOLIS - O veterano piloto canadense Jacques Villeneuve anunciou nesta quarta-feira que voltará a disputar as 500 Milhas de Indianápolis, uma das principais provas do automobilismo mundial, que faz parte do calendário da Fórmula Indy. Ele assinou contrato com a equipe Schmidt Peterson Motorsports para entrar exclusivamente na corrida marcada para o dia 25 de maio, nos Estados Unidos.

Atualmente com 42 anos, Villeneuve já disputou as 500 Milhas de Indianápolis duas vezes na carreira, nas duas temporadas em que esteve na Fórmula Indy, em 1994 e 1995. No primeiro ano, ele chegou em segundo lugar na prova. E no segundo, ganhou a tradicional corrida e ainda foi o campeão da categoria. Depois disso, o canadense partiu para a Fórmula 1, onde ficou de 1996 a 2006.

Campeão também na Fórmula 1, na temporada de 1997, Villeneuve passou a competir em categorias de turismo e de stock car depois de 2006. Agora, terá a chance de voltar a Indianápolis. "Se você tiver que vencer uma única corrida em toda a sua carreira, tem que ser as 500 Milhas. Voltar a correr nessa prova era algo que eu pensava não ser mais possível", afirmou o piloto canadense.