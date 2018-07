Jade Barbosa conquista bronze no salto no mundial de ginástica

Jade, à direita, recebe medalha na Holanda. Foto: Bas Czerwinski/AP

ROTERDÃ - A ginasta brasileira Jade Barbosa, de 19 anos, conquistou a medalha de bronze no salto no campeonato mundial de ginástica em Roterdã, na Holanda, neste sábado, 23. A americana Alicia Sacramone ficou com o ouro, e a russa Aliya Mustafina, com a prata.

"O mais difícil foi passar por cima da lesão e de todas as dificuldades. Acho que o punho tá tudo certo. Estou feliz e realizada", disse a ginasta em entrevista ao Sportv.

É a segunda medalha de Jade em campeonatos mundiais. No Mundial de Stuttgart, em 2007, conquistou outro bronze no individual geral. Após as Olimpíadas de Pequim, em 2008, uma lesão no pulso a afastou das competições.

Ontem, Jade e Daniele Hipólyto brigaram por um lugar no pódio na decisão do individual geral feminino, mas tiveram seu desempenho comprometido por performances ruins nas barras paralelas e ficaram sem medalhas.