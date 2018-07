Jade Barbosa e Arthur Zanetti ganham medalha de ouro em Londres

LONDRES - Um dia depois de ajudar o Brasil a classificar equipe completa para a Olimpíada de Londres, Jade Barbosa brilhou nesta quinta-feira no Pré-Olímpico de Ginástica Artística, que também acontece na capital britânica. Nas finais por aparelhos da competição, que não vale vaga olímpica, a brasileira conquistou a medalha de ouro na prova de salto, ao conseguir a marca de 14.799.

Jade já tinha conseguido a melhor nota do salto na fase de classificação do Pré-Olímpico, na quarta-feira, quando fez 14.649 e ajudou bastante o Brasil na somatória dos quatro aparelhos. Assim, a seleção formada também por Adrian Gomes, Daiane dos Santos, Bruna Leal, Daniele Hypólito, Ethiene Franco e Priscila Cobello obteve a vaga olímpica para a equipe completa.

O Brasil conquistou uma das quatro vagas em disputa por equipes no Pré-Olímpico, ao terminar justamente na quarta colocação nas apresentações de quarta-feira, quando foi superado apenas por Itália, Canadá e França. Assim, a seleção brasileira feminina poderá levar seis ginastas para a Olimpíada de Londres, que está marcada para começar no dia 27 de julho.

Além de Jade, Daniele Hypólito participou nesta quinta-feira da final do salto. Mas ela não conseguiu subir ao pódio, terminando em quarto lugar, com 14.066 - foi superada pela israelense Valeriia Maksiuta (14.600) e pela holandesa Wyomi Masela (14.183). De qualquer maneira, terá outra chance de medalha nesta sexta, quando compete no solo, junto com Daiane dos Santos.

O Brasil conquistou mais uma medalha de ouro nesta quinta-feira no Pré-Olímpico de Londres. Foi com Arthur Zanetti, que confirmou o favoritismo na final da prova das argolas e ganhou o título com 15.533 - ele já tinha conseguido exatamente a mesma nota na fase de classificação do torneio, na última terça, quando ficou em primeiro lugar entre todos os ginastas participantes.

Apesar da boa performance dele, o Brasil não conseguiu a classificação olímpica para a equipe completa no masculino - garantiu apenas uma vaga individual, que deve ficar com Sergio Sasaki. Mas o próprio Arthur Zanetti já está garantido na Olimpíada de Londres, assim como Diego Hypólito, após ter sido medalhista de prata na prova das argolas no Mundial de Tóquio, no ano passado.