Jade Barbosa e Patrícia Freitas entram no Time Rio

Os demais integrantes do Time Rio continuam sendo os mesmos: Barbara Leôncio (atletismo), Evelyn Santos (atletismo), Rosângela Santos (atletismo), Nivalter Santos (canoagem), Diego Hypólito (ginástica artística), Rafaela Silva (judô), Flávio Canto (judô), Kaio Márcio Almeida (natação), Cesar Castro (saltos ornamentais), Natália Falavigna (tae kwon do) e Ricardo Winick (vela).

"As substituições fazem parte do escopo do projeto Time Rio. Como o objetivo é a preparação para os Jogos Olímpicos, temos que priorizar as ações em atletas com boas chances de classificação e bons resultados em Londres", diz o superintendente executivo de esportes do COB, Marcus Vinícius Freire. "Jade Barbosa e Patrícia Freitas são excelentes atletas e têm muito a ganhar em termos de preparação."

No projeto Time Rio, que também conta com a parceria das confederações de cada esporte, "a preocupação é com a estrutura que cerca o atleta de alto rendimento e a utilização das ciências do esporte em sua preparação". Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, por exemplo, nove integrantes do programa participaram das competições, em outubro, no México, sendo que oito deles conquistaram medalhas.