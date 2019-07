Jade Barbosa se machuca e está fora dos Jogos Pan-Americanos de Lima

A ginasta Jade Barbosa não conseguirá disputar os Jogos Pan-Americanos, em Lima. Ela machucou o joelho esquerdo no treino de pódio da modalidade, na quarta-feira à noite, e não vai se recuperar a tempo para a competição. Com isso, as chances do ouro para a equipe feminina de ginástica artística diminuem consideravelmente.

Na quinta-feira, a atleta foi submetida a um exame de ressonância magnética no joelho, pois reclamava de dores no local. Então a comissão técnica, junto com os médicos da delegação, optaram por preservar a atleta para o Mundial de ginástica artística, que será realizado em outubro em Stuttgart. A competição na Alemanha será de nível pré-olímpico, distribuindo vagas para os Jogos de Tóquio-2020.

Sem poder competir, a equipe brasileira entrará em ação no sábado com Flavia Saraiva, Thais Fidélis, Lorrane Oliveira e Carolyne Pedro. Tem chance de subir ao pódio e disputa a medalha principalmente com Estados Unidos e Canadá. Além de Jade, o Brasil perdeu Rebeca Gusmão há um mês e meio, também por lesão.

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Jade voltará a ter condições totais de retomar os treinos daqui a duas semanas. Enquanto isso, será acompanhada pelos profissionais da entidade. A atleta vai permanecer em Lima com a delegação brasileira.

A ausência de Jade Barbosa é mais uma baixa do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Na quarta-feira, o tenista Marcelo Demoliner, especialista em duplas, também foi cortado por causa de contusão. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) está tentando remanejar atletas que já estão em Lima para conseguir disputar as duplas masculina e mista.