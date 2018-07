Jade Barbosa vai à final na etapa de Moscou da ginástica artística

MOSCOU - Em sua estreia nas competições internacionais nesta temporada, a brasileira Jade Barbosa conseguiu nesta sexta-feira a sua classificação para a final da prova de salto na etapa de Moscou da Copa do Mundo de ginástica artística. Assim, disputará medalha neste sábado.

Única ginasta brasileira que está na disputa da etapa de Moscou, Jade entrou apenas na prova do salto. E conseguiu a segunda melhor nota da fase de classificação, ao fazer 13.813 nesta sexta-feira, ficando atrás apenas da alemã Oksana Chusovitina, que marcou 14.538.

Além de Jade e Oksana Chusovitina, apenas outras duas ginastas se classificaram para a final do salto neste sábado. As vagas na disputa por medalhas na capital da Rússia ficaram com a russa Ekaterina Kurbatova (13.738) e a chilena Makarena Pinto Adasme (13.425).

Jade estava fazendo um período de treinamentos com o restante da seleção brasileira feminina em Stuttgart, na Alemanha. E optou por competir em Moscou para avaliar seu estágio atual de preparação. "Estou treinando bem e me sentindo bem", contou a ginasta.