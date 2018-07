Jade Barbosa volta à seleção de ginástica para o Sul-Americano Sem competir desde que machucou o joelho esquerdo participando do Campeonato Brasileiro, no ano passado, Jade Barbosa está de volta à ginástica. A atleta do Flamengo vai participar do Campeonato Sul-Americano, no próximo fim de semana, em Cali, na Colômbia. A competição deverá ser utilizada pela comissão técnica para definir a equipe que vai aos Jogos Pan-Americanos, em Toronto, no mês que vem.