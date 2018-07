Jade e Daniele vão às finais no Mundial de Ginástica

A apresentação das ginastas brasileiras aconteceu no sábado, durante o primeiro dia da fase de classificação do Mundial, encerrada neste domingo. Na disputa por equipes, o Brasil teve nota 217.130 e terminou em 10º lugar. As classificadas para a final foram Rússia, China, Estados Unidos, Romênia, Grã-Bretanha, Austrália, Itália e Japão.

Apesar de não ter chegado à final por equipes pela primeira vez nas últimas três edições do Mundial de Ginástica, o Brasil comemorou o resultado em Roterdã. Afinal, ficou entre as 24 melhores seleções, garantindo presença no Pré-Olímpico do ano que vem, quando tentará a classificação para a disputa da Olimpíada de Londres, em 2012.

Ginastas mais experientes da equipe brasileira, Jade Barbosa e Daniele Hypólito brilharam individualmente no Mundial de Roterdã - as outra integrantes foram Ethiene Franco, Priscila Cobello, Bruna Leal e Adrian Gomes. As duas se classificaram a final do individual geral, enquanto Jade ainda vai disputar medalha na prova de salto.

No individual geral, que soma os quatro aparelhos da ginástica artística feminina, Daniele conseguiu nota 55.132, enquanto Jade fez 54.766. Assim, as duas brasileiras garantiram vaga entre as 24 melhores, que vão disputar a final na sexta-feira. A melhor pontuação da fase de classificação foi da russa Aliya Mustafina, com 60.666.

Jade ainda conseguiu vaga na final da prova do salto, que acontecerá somente no próximo sábado. E ela avançou com a terceira melhor nota da fase de classificação, depois de ter feito 14.633, ficando atrás apenas da russa Aliya Mustafina, que marcou 15.283, e da norte-americana Alicia Sacramone, que conseguiu 15.266.

Nesta segunda-feira, começa a fase de classificação masculina do Mundial de Roterdã, que também terá dois dias de duração. Representada por Sérgio Sasaki, Mosiah Rodrigues, Danilo Nogueira, Péricles Silva, Francisco Barreto, Felipe Polato e Petrix Barbosa, a equipe do Brasil faz sua apresentação apenas na terça.