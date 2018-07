Jade e Oleg Ostapenko voltam à seleção de ginástica

O treinamento vai começar na próxima segunda-feira e irá até sábado, em Três Rios, município fluminense onde Georgette Vidor, coordenador da CBG, mantém um CT do seu projeto Planeta Vida, que busca revelar novas atletas.

Vão participar do camping algumas das novas revelações escolhidas para a seleção brasileira na primeira seletiva, há pouco mais de um mês, e também alguns nomes selecionados pela CBG, incluindo o de Jade.

"Nós selecionamos ginastas com idade para disputar os Jogos Olímpicos de 2016 e, claro, com potencial para isso. São atletas que queremos acompanhar e também preparar para esses importantes campeonatos internacionais. No Camping elas poderão simular competições, até para saberem o nível em que estão e o que podem fazer para evoluir", afirmou Georgette, que coordenará as atividades.

Foram convocadas as já atletas da seleção Flávia Saraiva, Isabelle Cruz, Letícia da Costa, Maria Cecília Cruz, Milena Theodoro e Rebeca Andrade. Além delas, foram convidadas Ana Flávia Silva, Beatriz Silveira, Brenda Brito, Caroline Pedro, Daniela Silva Santana, Ingrid Messias, Jade Barbosa, Julie Kim Sinmon, Leandra Santos Gago, Lorrane dos Santos, Mariana Oliveira, Mariana Valentim, Tamires Veiga e Thauany Araújo.

Outra novidade é a presença do ex-técnico da seleção brasileira Oleg Ostapenko. Desde o fim de 2011, o ucraniano coordena, em Curitiba, o projeto do instituto Live Wright e é o treinador do clube Cegin. Jade e Daniele Hypolito estão treinando lá e devem assinar contrato. Outros oito técnicos foram chamados. Daniele ficou fora da convocação porque já foi avaliada na seletiva, segundo informou a CBG.