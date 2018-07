Jade leva bronze na etapa de Moscou da Copa do Mundo de Ginástica

MOSCOU - A brasileira Jade Barbosa conquistou a medalha de bronze neste sábado, 14, na prova de salto na etapa de Moscou da Copa do Mundo de Ginástica, sua primeira competição da temporada. O ouro ficou com a alemã Oksana Chusovitina e a prata, com a russa Ekaterina Kurbatova.

Jade contou com a sorte para subir ao pódio. Ela falhou no segundo salto, ao sofrer uma queda na chegada, e só faturou medalha por causa de um erro da chilena Makarena Pinto. Somente quatro ginastas disputaram a final do salto. A brasileira havia obtido a segunda melhor nota na eliminatória de sexta.

Jade estava fazendo um período de treinamentos com o restante da seleção brasileira feminina em Stuttgart, na Alemanha. E optou por competir em Moscou para avaliar seu estágio atual de preparação.