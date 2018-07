Jadel Gregório é selecionado para a equipe brasileira de bobsled

SÃO PAULO - O saltador Jadel Gregório, de 32 anos, foi selecionado para fazer parte da equipe brasileira de bobsled que buscará a classificação para a Olimpíada de Inverno em Sochi, na Rússia, em 2014. Recordista sul-americano do salto triplo e vice-campeão mundial do evento, em 2007, Jadel terá a companhia de outros quatro atletas - Odirley Carlos Pessoni, Edson Ricardo Martins, Célio da Silva e Cleiton Dias Sabino - em um período de treinamento no Canadá e nos EUA.

A seletiva da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) foi realizada no domingo (13) em São Caetano do Sul. Os postulantes à equipe fizeram testes físicos (tiros de 30 m e 60 m, salto em distância parado, levantamento de peso e 30 m com trenó).

No teste com o carrinho que simulou o trenó do bobsled, Jadel foi o mais rápido, ao percorrer a distância em 4s02.

A equipe brasileira passará duas semanas treinando na Ice House, em Calgary (Canadá), em fevereiro. No mês seguinte, ficará uma semana em Lake Placid (EUA), onde disputará uma etapa da Copa América. A CBDG também convocou duas atletas para o bobsled feminino e seis atletas para o skeleton (cinco homens e uma mulher).