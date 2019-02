Jadson André é campeão em Fernando de Noronha em final brasileira com Yago Dora

Após 83 baterias envolvendo 139 surfistas, o brasileiro Jadson André conquistou o título do Oi Hang Loose Pro Contest ao superar Yago Dora na final por 16,46 a 16,10. A vitória foi obtida em um dia de mar bom na praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha. Com o resultado, ele somou 6 mil pontos no ranking do QS, a divisão de acesso do Circuito Mundial de Surfe, além da premiação de US$ 20 mil (R$ 75 mil).

"Muita gente vinha falando que eu iria ganhar esse evento, minha namorada sonhou que eu chegava na final, não tenho palavras para descrever. É um sonho ganhar em Noronha, um lugar que tenho muitos amigos e sou sempre bem recebido", comentou Jadson, que é do Rio Grande do Norte.

A conquista é muito importante para Jadson, que se prepara para a disputa do Circuito Mundial de Surfe a partir de abril, com a primeira etapa na Austrália. "Vou trabalhar 24 horas por dia, sete vezes por semana, para ter o melhor ano da minha carreira", afirmou o surfista de 28 anos, feliz da vida com a conquista.

RESULTADOS

Um dos favoritos na etapa de Fernando de Noronha, o bicampeão mundial Gabriel Medina acabou parando nas quartas de final, na primeira bateria do dia. Ele teve uma disputa saudável com o amigo Jadson André e acabou sendo derrotado por 14,73 pontos a 13,50 em um duelo que provocou aplausos da torcida na Cacimba do Padre.

Na segunda bateria das quartas de final, o norte-americano Cam Richards ganhou do sul-africano Adin Masencamp por 15,17 a 11,10. Na sequência, Yago Dora superou o japonês Reo Inaba por 13,50 a 10,16 e Italo Ferreira encerrou a fase ao bater o espanhol Aritz Aranburu por 18,20 a 9,93.

Na semifinal, Jadson André manteve o foco e despachou a sensação Cam Richards, que vinha fazendo um bom campeonato por 15,90 a 12,47. Do outro lado, Yago Dora bateu Italo Ferreira por 16,50 a 16,17 em uma disputa bastante equilibrada. Na final entre os dois, a vitória acabou sendo de Jadson.