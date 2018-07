Jadson chega ao São Paulo e clube tenta Nilmar

SÃO PAULO - O eterno ídolo do São Paulo fez questão de receber o herdeiro na sucessão da camisa 10. Em uma festa no CT da Barra Funda, Raí entregou ontem o uniforme que comemora a conquista da Libertadores e do Mundial Interclubes de 1992 para Jadson, maior contratação do clube na temporada e que retorna ao Brasil após sete anos na Ucrânia. O jogador ficou emocionado. "O Raí é um ídolo no São Paulo. Eu era garoto e acompanhei os dois títulos mundiais. Agora, espero honrar essa camisa. Recebi das mãos dele, foi um dia especial para mim e nunca vou esquecer", disse.

Além dele, a diretoria também tenta promover uma outra surpresa para reforçar a equipe. O meia Montillo, do Cruzeiro, e o atacante Nilmar, do Villarreal, continuam na pauta do clube, mas suas negociações são tratadas em sigilo. "Quem sabe na próxima semana teremos mais novidades", despista João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol. Adalberto Batista está à frente das negociações e espera anunciar os reforços em breve. "O São Paulo tem o desejo de contar com o Montillo, só que o detentor dos direitos econômicos não quer fazer negócio. Se quiserem conversar, estamos aí", disse. "Ele e Jadson podem jogar juntos no meio."

O presidente Juvenal Juvêncio já havia dito que o São Paulo ainda procurava um atacante brasileiro que estava no exterior. E Nilmar sempre foi um grande sonho do clube. Com a falta de jogadores para esta posição no elenco - o técnico Leão confirmou que Henrique já está negociado por empréstimo com o Queens Park Rangers -, o atleta viria em um bom momento e seria o sétimo contratado para a temporada. "O São Paulo está com uma equipe muito forte e vamos brigar por títulos e tentar voltar à Libertadores", avisou Jadson, que ainda precisará de um tempo para ser escalado.

No desfile promovido pela Reebok para apresentar a nova linha de roupas do clube, Jadson participou junto com Raí, mas foi Luis Fabiano quem roubou a cena. Ele fez pose para fotos, ensaiou passos na passarela e arrancou risos. O jogador sabe que agora terá a ajuda de um camisa 10 para receber a bola.