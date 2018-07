Jadson chega para ser o camisa 10 do time de Leão

SÃO PAULO - A confiança na chegada de um camisa 10 demonstrada pelo técnico Emerson Leão na sexta-feira se confirmou no início da tarde de ontem. Depois de uma negociação que se arrastou durante toda a semana, o São Paulo anunciou a contratação do meia Jadson, que defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, nas últimas sete temporadas.

Para ficar com o jogador de 28 anos, que era disputado por outros clubes brasileiros, entre eles o Atlético-MG, o São Paulo desembolsou 4 milhões (R$ 9,1 milhões), além de colocar à disposição uma lista de jogadores para que os ucranianos possam escolher porcentagens nos direitos econômicos. O volante Wellington está entre os preferidos.

"Estou muito feliz em poder jogar no São Paulo. É uma honra e um orgulho muito grande poder retornar ao Brasil para defender esta camisa. Fiquei muito contente com o desfecho das negociações", disse Jadson, em entrevista ao site oficial do clube.

A vontade do jogador em defender o São Paulo foi enaltecida pelo diretor de futebol, Adalberto Batista, responsável pela negociação, juntamente com os empresário do meia, Marcelo Robalinho, que estava na Ucrânia desde segunda-feira.

Jadson, que vai assinar um contrato de três anos, chega ao Brasil hoje e será apresentado no início da semana. A camisa 10, usada por Rivaldo no ano passado, já está sendo preparada para recebê-lo.

"Chego para ganhar títulos e poder mostrar ao torcedor brasileiro o futebol que me levou à seleção", afirmou o jogador, que foi convocado pelo técnico Mano Menezes para alguns amistosos e fez parte do grupo brasileiro que disputou a Copa América na Argentina no ano passado.

Três novidades. Sem Jadson, que chega para ser o maestro, Leão comandou o primeiro coletivo do ano ontem. Os recém-chegados Paulo Miranda, Bruno Cortês e Maicon treinaram entre os titulares. O time ainda teve Rogério Ceni, Piris, Rhodolfo, Denilson, Wellington, Lucas, Fernandinho e Luis Fabiano.

O volante Fabrício, que deve ser titular neste ano, ficou em tratamento por causa de dores no tornozelo esquerdo