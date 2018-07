Jadson diz que time deve se aprimorar na folga da Libertadores

Ele acha que o São Paulo tem condições de dar a volta por cima e aposta no crescimento do grupo. "Contra o Arsenal, foi o jogo que mais tivemos chance de ganhar fora de casa. A sorte não estava do nosso lado. Está difícil, mas temos de mostrar nossa força. A gente sabe das dificuldades", afirma. Jadson ainda não sabe se o São Paulo vai manter a formação com três atacantes ou se terá Ganso como companheiro, mas se mostra indiferente. "Vamos ver como será no futuro. Depende muito do entrosamento da equipe", conclui.