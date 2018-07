Jadson e Osvaldo em baixa Quando o São Paulo oscilava no primeiro semestre e conseguia vencer seus jogos mesmo sem convencer coletivamente, Jadson e Osvaldo eram os únicos atletas - além de Rogério Ceni - que conseguiam se salvar das críticas. Mas a dupla, que vinha em alto rendimento desde o fim do ano passado e era intocável até pouco tempo atrás, não resistiu à sequência ruim e naufragou com os companheiros.