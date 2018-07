Jadson, incrível, já está na semifinal

Jadson André parece fadado a emocionar os amantes do surfe. O brasileiro, que disputa sua primeira temporada na elite do esporte, venceu mais uma bateria incrível nesta quinta-feira e se classificou à semifinal da terceira etapa do circuito mundial, que ocorre na Praia da Vila, em Imbituba.

Veja também:

Surfista potiguar transforma praia em estádio de futebol

Kelly Slater segue na briga em Santa Catarina

Líder do ranking do surfe é eliminado na etapa de Imbituba

Foi sofrido. O potiguar perdia para Michel Bourez, do Taiti, até o último minuto, quando pegou uma onda pequena em relação às outras da bateria mas virou o jogo ( com muitas manobras e um aéreo sensacional. A torcida na beira da praia chegou ao delírio, ainda mais quando viu a nota: 8,4, a pontuação que o brasileiro precisava para avançar.

"Se errasse, perderia a bateria. Mas arrisquei, era tudo ou nada", limitou-se a dizer o brasileiro, que se concentra para enfrentar Dane Reynolds, algoz de Adriano de Souza, ainda nesta manhã. O americano surfou a melhor onda do campeonato hoje contra o compatriota C.J. Hobgood nas quartas de final: 9,67.