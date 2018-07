Jadson, o brasileiro que venceu a lenda Slater Deixar o americano Kelly Slater para trás é privilégio de poucos. Imagine, então, superá-lo e, de quebra, ganhar o título de uma etapa do Circuito Mundial de Surfe. O protagonista desta façanha foi o potiguar Jadson André. No ano passado, ele derrotou Slater, decacampeão mundial, e conquistou a etapa de Imbituba, em Santa Catarina. Até hoje não se esquece da façanha e espera fazer história novamente, desta vez na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.