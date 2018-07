Jadson vira titular, faz gol, leva cartão e sai

Desde que o grupo de 23 jogadores se reuniu na Argentina para a disputa da Copa América, o meia Jadson parecia ser um dos últimos da fila para entrar no time titular do Brasil.

Nervoso, ele errava passes, se atrapalhava com os colegas no meio e não dava qualidade ao ataque. Jadson foi titular com o técnico Mano Menezes duas vezes antes da partida de ontem, em Córdoba: nos amistosos contra a Escócia (2 a 0 para o Brasil) e Romênia (1 a 0, gol de Fred). Antes, entrou no decorrer do jogo com a França, em que Mano amargou sua segunda derrota no comando da seleção.

O jogador do clube ucraniano Shakhtar Donetsk se disse muito emocionado com o gol e repetiu diversas vezes que ontem era um dos dias mais felizes de sua vida. "A emoção é muito grande, estou feliz por ter ajudado a seleção a ganhar um ponto. O empate foi bom", disse Jadson.

Durante a entrevista, minutos após o fim do jogo, Jadson revelou sem querer um dos métodos de trabalho de Mano. Ele disse que treino com o time titular na atividade secreta , em Los Cardales, logo depois do empate com a Venezuela. Naquela oportunidade, Mano pediu à Assessoria de Imprensa que avisasse aos jornalistas sobre duas mudanças no treino: Elano no lugar de Ramires e Lucas na vaga de Robinho. Ontem, Jadson contou o que houve. "Na verdade, quem substituiu o Robinho no treino fui eu. Mas botaram que foi o Lucas."