Jadson x Slater: a final na Praia da Vila

Veja também:

Classificado às semifinais, Slater é o novo líder do ranking

Jadson, incrível, já está na semifinal

Surfista potiguar transforma praia em estádio de futebol

Kelly Slater segue na briga em Santa Catarina

Líder do ranking do surfe é eliminado na etapa de Imbituba

Na gíria do surfe, Jadson "escovou" Dane Reynolds, que já havia protagonizado o revés de Adriano de Souza nas oitavas de final e somado a melhor nota (9,67) do dia em Imbituba. O potiguar, no entanto, começou a bateria arrebentando. Logo na primeira onda, fez um lindo aéreo 360º e somou 8,7 pontos. Depois, acrescentou outra boa onda e deixou o americano precisando de uma combinação de notas, o que não ocorreu.

Já é a melhor campanha de Jadson na elite do surfe mundial. O brasileiro faz apenas sua primeira temporada entre os maiores, a segunda como profissional. Saiu das favelas de Natal para aparecer para o mundo, história que costuma se repetir à exaustão no futebol, mas não no surfe.

Kelly Slater confirmou sua vaga na decisão com vitória sobre o australiano Owen Wright, outra boa surpresa da competição. O americano nem depende do título para tomar a liderança do ranking mundial que será atualizado após o final da competição em Imbituba, ainda no início da tarde de hoje.