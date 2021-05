Jailson comemora Palmeiras 'vivo' no Paulistão e bom retorno após cinco meses

Jailson não jogava desde novembro. Aos 39 anos, o goleiro já ensaia a aposentadoria. Não antes de ajudar o Palmeiras a ressurgir no Campeonato Paulista Sicredi 2021. Mesmo com muito tempo de inatividade e sem ritmo, fez boas defesas e garantiu o 1 a 0 sobre o Santo André, no estádio do Canindé, em São Paulo. Festejou nova oportunidade e o fato de o time "estar vivo" na briga pelo bi estadual.

"Um menino de 39 anos com corpinho de 35", brincou o goleiro, pelo fato de ser o único veterano numa escalação de muitos jovens. Ganhou a primeira chance do ano e foi bem, evitando o pior no Canindé. Sério, analisou a apresentação e comemorou o importante resultado.

"Graças a Deus pude voltar e ajudar o Palmeiras a conseguir um resultado positivo. Novorizontino perdeu, já ficamos sabendo. Agora estamos a três pontos", festejou o goleiro, que não vinha atuando na escalação alternativa por opção do técnico português Abel Ferreira. O titular Weverton e o jovem Vinícius Silvestre eram os goleiros escolhidos.

Neste domingo, a vez de Jailson chegou e ele agradeceu ao treinador. "O professor dá oportunidade para todo mundo, e eu trabalho bastante. O espírito é de jogar, sempre", ponderou. "Jogador que não estiver motivado jogando no Palmeiras, tem de pegar suas coisas e ir embora. Temos que estar motivados e preparados sempre", falou, em um discurso que serve para incentivar e também alertar a todos.

Sem tempo para comemorar, o elenco do Palmeiras já se prepara para nova viagem. Nesta segunda-feira, o grupo embarca para Buenos Aires, onde encara o Defensa y Justicia, pela Copa Libertadores, nesta terça. Esse calendário maluco de jogos é reprovado por Jailson.

"Agora é descansar porque terça-feira tem mais. O calendário ficou atípico, com jogos a cada dois dias. Ainda bem que temos bastante jogadores, uma equipe excelente. Todos vão jogar e temos de estar preparados para quando tiver a oportunidade, fazer esforço como hoje (domingo)", completou.