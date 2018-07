Jair elogia Botafogo após boa sequência, mas nega pensar em G-4: 'Não mudou nada'

O técnico Jair Ventura foi só elogios a seus jogadores depois da vitória no clássico de quarta-feira diante do Fluminense, por 1 a 0. A disposição mais uma vez demonstrada pelo Botafogo no Estádio Luso Brasileiro contagiou o treinador, que exaltou seu "time de operários". Nem mesmo os muitos desfalques impediram mais um triunfo botafoguense, o quarto nas últimas cinco partidas do Brasileirão.

"A gente sabe que nosso time é guerreiro. Sem a bola, é um time de operários, competitivo. Até por isso, a gente vai ter dificuldade por causa de lesões. Todos se doam 110%. Nosso time é aguerrido", declarou o treinador, que perdeu recentemente Lindoso, Luis Ricardo e Fernandes por contusões.

Com a boa sequência nas últimas partidas, o Botafogo saiu da zona da degola e subiu na tabela, com 32 pontos. O torcedor mais otimista passou a sonhar até com o G4, mas Jair fez questão de colocar os pés no chão. Mesmo em meio ao momento positivo, ele garantiu que o foco continua sendo fugir do rebaixamento. Pelo menos enquanto o time não chegar aos 46 pontos.

"Enquanto não fizermos 46, 47 pontos, não vai mudar nada. Temos pés no chão, a gente não pensa no G4 não. Penso primeiro em a gente se livrar de vez do rebaixamento. Quando eu peguei a equipe, ela estava na zona do rebaixamento. Então, não posso me iludir. Temos que fazer os pontos necessários, cada vez distanciar mais, e depois, com mais tranquilidade, a gente pensa em uma situação melhor", projetou.