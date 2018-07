Jamaicana do lançamento de disco confessa doping

Em entrevista à rádio, Randall disse ter ficado surpresa ao receber a notificação da Comissão Antidoping da Jamaica (JADCO). "Eu não ingeri nenhuma substância proibida de forma intencional. Tenho sido cuidadosa com tudo que consumo. Estou extremamente chocada e surpresa com este incidente", afirmou a atleta. O caso ainda não foi confirmado pela JADCO.

Se oficializado, Randall se torna a terceira dos cinco atletas flagrados no doping, de acordo com revelação do jornal local The Gleaner, no domingo. Já foram confirmados os nomes dos velocistas Asafa Powell e Sherone Simpson. Ambos tiveram detectada a substância oxilofrina, estimulante proibido pela Agência Mundial Antidoping.

Os testes foram realizados durante as seletivas jamaicanas para o Mundial de Moscou, no próximo mês. Randall, dona do recorde nacional no lançamento de disco, foi a vencedora da prova na seletiva e seria a representante do país na competição a ser realizada na Rússia.

Além deles, foi confirmado o doping do norte-americano Tyson Gay, flagrado em teste realizado fora das competições. O velocista, que protagonizou bons duelos com Powell nos últimos anos, era um dos atletas mais aguardados do Mundial. Ele anunciou o teste positivo no domingo, sem revelar a substância detectada. Ele ainda terá a amostra B analisada pela Agência Antidoping dos Estados Unidos.