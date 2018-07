Jamaicana e francês são ouro nos 100m

A jamaicana Sheri-Ann Brooks e o francês Martial Mbandjock venceram os 100 m no GP de Belém, ontem, no Mangueirão - o torneio paraense foi o 2.º dos cinco meetings da turnê brasileira de atletismo.

Sheri-Ann ganhou com 11s16, seguida de Zang Ruddy, do Gabão (11s25). A terceira posição foi de Tahesia Harrigan (11s26), das Ilhas Virgens Britânicas. Ana Cláudia Lemos, a melhor brasileira, foi a 5.ª - com 11s65, ficou distante de seu recorde sul-americano (11s17, obtido em março).

Martial venceu com 10s15. Emmanuel Callander, de Trinidad e Tobago, foi o 2.º, seguido por Derrick Atkins, das Bahamas, o 3.º - ambos com 10s21. Nilson André foi o único brasileiro entre os oito melhores: ficou na 7.ª posição, com o tempo de 10s35.

No salto com vara, Fábio Gomes não conseguiu melhorar seu recorde sul-americano (5,77 m). Ele foi o segundo, com 5,20 m - a prova foi vencida pelo americano Mark Hollis (5,55 m).