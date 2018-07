Jamaicano leva suspensão de dois anos por doping

O jamaicano Traves Smikle, do lançamento de disco, foi punido nesta quarta-feira com suspensão de dois anos por doping. O atleta, que participou dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, fora flagrado em teste no mesmo escândalo de doping que atingiu os velocistas Asafa Powell e Sherone Simpson no ano passado.

De acordo com a IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo), Smikle vai cumprir suspensão até junho de 2015. A punição de dois anos é retroativa à data do teste positivo, em junho de 2013, durante o campeonato nacional.

A entidade não confirmou a substância proibida - no caso de Powell e Simpson, foi detectado a presença de estimulantes nas provas dos atletas. Na época da denúncia do caso, o lançador de disco afirmou que não ingeriu nenhuma substância de forma intencional.