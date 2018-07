James Hinchcliffe vence, e Tony Kanaan fica em 3.º na Indy em Iowa

NEWTON, IOWA - O canadense James Hinchcliffe venceu neste domingo a etapa de Iowa do Mundial de Fórmula Indy. O piloto liderou a dobradinha da Andretti, pois seu parceiro de equipe, o norte-americano Ryan Hunter-Reay, ficou com o segundo lugar, enquanto o brasileiro Tony Kanaan, da KV, garantiu a terceira posição, depois de ter largado no quinto posto do grid.

Já Hélio Castroneves foi apenas o oitavo colocado, mas o resultado lhe garantiu a permanência na liderança do campeonato da categoria. O brasileiro da Penske soma 332 pontos, contra 323 de Hunter-Reay, o vice-líder.

Vencedor neste domingo, Hinchcliffe foi dominante no circuito oval de apenas 0,875 milha de distância, pois liderou nada menos do que 226 das 250 voltas da corrida, festejando assim a sua terceira vitória nesta temporada. Hunter-Reay, por sua vez, teve outra boa prova em Iowa, onde foi o ganhador no ano passado.

Kanaan, que neste ano faturou as 500 Milhas de Indianápolis, também provou lidar bem com o circuito oval de Iowa, onde nas três corridas anteriores na Indy foi primeiro, segundo e também terceiro colocado.

Os norte-americanos Ed Carpenter, da equipe que leva seu sobrenome, e Graham Rahal, da Rahal Letterman, ficaram respectivamente na quarta e na quinta posições neste domingo, enquanto o francês Simon Pagenaud, da Schmidt Hamilton, e o espanhol Oriol Servià, da Panther, vieram em sexto e sétimo lugares, logo à frente de Castroneves.

O norte-americano Marco Andretti e o venezuelano Ernesto Viso, ambos da Andretti, fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados em Iowa.

Já a brasileira Bia Figueiredo, da Dale Coyne, abandonou a prova deste domingo na 184.ª volta, prejudicada por uma falha mecânica no seu carro movido por motor Honda.

A próxima etapa da Indy será realizada no dia 7 de julho, em Pocono, na Pensilvânia.

Confira a classificação da etapa de Iowa da Indy:

1.º James Hinchcliffe (CAN/Andretti), 250 voltas

2.º Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), a 1s5009

3.º Tony Kanaan (BRA/KV), a 1s6891

4.º Ed Carpenter (EUA/Carpenter), a 2s7605

5.º Graham Rahal (EUA/RLL), a 3s0201

6.º Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton), a 6s6654

7.º Oriol Servià (ESP/Panther), a 9s7006

8.º Hélio Castroneves (BRA/Penske), a 10s6855

9.º Marco Andretti (EUA/Andretti), a 12s7133

10.º Ernesto Viso (VEN/Andretti), a 17s6157

11.º Justin Wilson (ING/Dale Coyne), a 1 volta

12.º Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi), a 1 volta

13.º Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson), a 2 voltas

14.º Sébastien Bourdais (FRA/Dragon), a 2 voltas

15.º Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman), a 2 voltas

16.º Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), a 3 voltas

17.º Will Power (AUS/Penske), a 3 voltas

18.º James Jakes (ING/RLL), a 3 voltas

19.º Sebastián Saavedra (COL/Dragon), a 3 voltas

20.º Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), a 4 voltas

21.º Simona de Silvestro (SUI/KV), a 7 voltas

Abandonaram:

Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne)

Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt)

Alex Tagliani (CAN/BHA)