Japão chega ao Brasil para Copa das Confederações O Japão desembarcou no final da manhã desta quarta-feira em Brasília para a disputa da Copa das Confederações, vindo de Doha, onde entrou em campo na terça-feira pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2014. Os atuais campeões asiáticos serão os adversários da seleção brasileira na partida de abertura do torneio, no próximo sábado, exatamente na capital do País, no Mané Garrincha.