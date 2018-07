Japão conquista 4ª medalha de ouro no Mundial de Judô

O Japão segue sendo mesmo a principal potência do judô. Nesta quarta-feira, os lutadores do país conquistaram a quarta medalha de ouro no Mundial, que está sendo realizado na Rússia, em Chelyabinsk, graças ao triunfo de de Riki Nakaya entre os pesos leves (até 73kg).

O desempenho impressiona, pois, até esta quarta-feira, foram disputadas seis categorias no Mundial, com quatro ouros de judocas do Japão, que também conquistaram uma medalha de bronze. Assim, os japoneses já igualaram o desempenho do Mundial de 2013, no Rio, quando conquistaram quatro títulos - sendo três entre os homens e um no torneio por equipes para mulheres.

Nesta quarta-feira, a conquista de Riki Nakaya foi assegurada com uma vitória por ippon sobre o norte-coreano Kuk Hyon Hong com 3min26 de luta na final. Assim, o japonês conquistou o seu segundo título mundial - já havia sido campeão em 2011. Além disso, Nakaya foi medalhista de prata na Olimpíada de 2012, em Londres.

As medalhas de bronze na disputa masculina do peso leve ficaram com Musa Mogushkov, da Rússia, e Victor Scvortov, dos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro Alex Pombo foi eliminado na sua estreia pelo belga Dirk van Tichelt.

O Mundial de Judô prossegue nesta quinta-feira com a disputa da categoria meio-médio. O Brasil será representando por Mariana Silva (até 63kg), que estreará contra Laura Salles Lopez, de Andorra, e Victor Penalber (até 81kg), que fará a sua primeira luta na competição diante de Rafael Davtyan, da Armênia.