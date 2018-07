Japão corta apoio ao judô após agressões de técnicos

A JOC disse nesta terça-feira que cancelou o subsídio anual de 250 milhões de ienes (aproximadamente R$ 5,2 milhões) destinado para a federação. O comitê também divulgou uma série de diretrizes, que incluem o banimento de técnicos violentos, mais transparência na definição das equipes e aumento do número de treinadoras.

A ação do comitê japonês acontece após 15 judocas acusarem técnicos da seleção nacional de assédio e violência física durante os treinamentos de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres. Após as acusações, Ryuji Sonoda, treinador da seleção feminina de judô do Japão, renunciou ao seu cargo em janeiro. O Japão é o berço do judô, mas teve desempenho decepcionante na Olimpíada de Londres, no ano passado, ao conquistar apenas uma medalha de ouro.

Os castigos corporais no esporte estão sob os holofotes no Japão desde o suposto suicídio de um estudante japonês em dezembro, depois de repetidos espancamentos sofridos do seu treinador de basquete.