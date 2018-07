Japão define equipe de judô para a Olimpíada e deixa algoz de Sarah Menezes fora

Para apontar os judocas que disputarão a Olimpíada, o Japão usou como base o seu campeonato nacional, realizado no fim de semana passado. Na categoria até 48kg, por exemplo, Asami sequer subiu ao pódio. A vaga ficou com Ami Kondo, que foi campeã mundial em 2014 e bronze no ano passado. Ela tem só 20 anos e já é a quinta do ranking mundial.

Principal potência do judô, o Japão vai conseguir uma vaga por categoria pelo ranking mundial e tem o direito de escolher que lutador vai enviar. Os campeões nacionais que não foram apontados diretamente como convocados para o Rio-2016 são aqueles que não ocupam o Top 20 do ranking mundial.

É o caso da categoria até 66kg, que o convocado é Masashi Ebinuma, campeão mundial em 2011, 2012 e 2014. No campeonato nacional, ele foi só terceiro colocado. Ebinuma foi o algoz de Charles Chibana na semifinal do Mundial de 2013, no Rio.

A equipe masculina terá: Naohisa Takato (60kg, campeão mundial em 2013), Shohei Ono (73kg, campeão em 2013 e 2015), Takanori Nagase (81kg, campeão em 2015), Mashu Baker (90kg, bronze em 2015) e Ryunosuke Haga (até 100kg, campeão em 2015).

No feminino, o time será composto por Misato Nakamura (52kg, campeã em 2015), Kaori Matsumoto (57kg, campeã em 2009, 2011 e 2015), Miku Tashiro (63kg, bronze em 2014 e 2015), Haruka Tachimoto (70kg, sem medalhas em mundiais) e Mami Umeki (até 78kg, campeã em 2015).

Nakamura venceu os últimos seis confrontos contra Érika Miranda, enquanto Matsumoto bateu Rafaela Silva em quatro dos seis combates entre elas. Umeki só lutou uma vez contra Mayra Aguiar e ganhou.