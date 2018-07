Japão diz que título estimula reconstrução do país

CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O ministro da defesa do Japão, Toshimi Kitazawa, disse que a conquista do título Mundial feminino incentivará aos que trabalham para reconstruir as regiões devastadas por um terremoto seguido de tsunami e crise nuclear que atingiu o país em 11 de março deste ano - por causa da tragédia, por pouco a seleção do país deixou de participar da Copa do Mundo da Alemanha.

"Estou encantado. O time demonstrou muita perseverança e deu uma mensagem positiva no que diz respeito à recuperação depois da catástrofe", disse.

No mundo virtual, o triunfo também teve destaque: a final da Copa estabeleceu um novo recorde no Twitter, microblog mais usado na web.

O jogo, decidido nos pênaltis, provocou 7.196 tweets por segundo, superando a marca de 7.166 registrada no Ano Novo.

A repercussão na internet teve muita contribuição norte-americana, já que o país acompanhou a decisão com atenção.

Antes da Copa do Mundo, a seleção americana imaginava que seus dois maiores adversários seriam as anfitriãs alemãs e o Brasil, de Marta.

O Japão não era sequer citado como uma equipe que pudesse superar a primeira fase, o que dirá vencer os EUA, bicampeão do mundo e tricampeão olímpico.

Mas o inesperado aconteceu. Jornais como o New York Times e o Wall Street Journal trouxeram nas suas capas a história do vice-campeonato, que recebeu ampla cobertura na imprensa local, em alguns momentos bem superior à existente no Brasil. "Mesmo na disputa dos pênaltis, achava que fossemos ser campeãs", disse Wambach, a estrela do time.

Mas a maior parte das jogadoras se resignou, levando em conta a importância do título para as japonesas em um ano em que o Japão sofreu com o tsunami.

"Elas trouxeram tanta felicidade para o país delas que precisamos tirar o chapéu", disse a atacante Lauren Cheney. Segundo George Vecsey, colunista do New York Times, a seleção dos EUA "foi um maravilhoso time que não venceu".

Envolvido na negociação com o Congresso da ampliação do teto da dívida americana, o presidente Barack Obama se desculpou por não ter visto o jogo no estádio. Coube a sua mulher, Michele, ver como os EUA foram destruídos pelas japonesas.