Japão e Grécia ficam no 0 a 0 em Natal e classificam a Colômbia

Japão e Grécia pioraram muito suas possibilidades de classificação no grupo C da Copa do Mundo ao empatarem nesta quinta-feira por 0 a 0 na Arena das Dunas, em Natal. A Grécia confirmou o temor do técnico do Japão, Alberto Zaccheroni, e se fechou bem no primeiro tempo, tentando contra-ataques com a velocidade de Kone e Cholevas.

As jogadas mais perigosas do Japão aconteciam nas subidas de Okubo pelo meio ou nas poucas vezes em que a armação japonesa conseguia vencer o forte bloqueio e acionar Honda. Aos 12 minutos, o capitão japonês Hasebe fez falta em Maniatis e levou amarelo.

Teve início, então, uma sequência de perdas graves para o técnico Fernando Santos. Reclamando de dores no quadril, Mitroglou, o principal homem de frente, saiu de campo na primeira etapa para entrada de Gekas.

Pouco tempo depois, outro problema grave: o capitão Karagounis deu entrada violenta em Hasebe, aos 38, e levou cartão vermelho. O camisa 21 já tinha o amarelo por falta cometida em Osako.

Jogando com um homem a menos, o treinador fez a segunda substituição aos 41, tirando Fetfatzidis para entrada do camisa 10 Karagounis. A Grécia ainda teve chance de ir ao ataque com perigo aos 45, mas a arbitragem marcou impedimento incorretamente em lance de Gekas.

Para o segundo tempo, o Japão voltou com Endo no lugar do capitão Hasebe. Aos 12 minutos, Kagawa entrou no lugar de Osako. A Grécia segurou bem a pressão japonesa, mesmo com um homem a menos, mas não conseguiu acertar o contragolpe. O Japão manteve um ritmo de ataque bom com Honda e Kagawa, mas sem concluir corretamente a gol. Uchida ainda teve grande chance aos 26, mas mandou a bola pela linha de fundo.

ÚLTIMA CHANCE As duas seleções entram em campo na terça. Em Cuiabá, o Japão enfrenta a classificada Colômbia. Precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença e torcer por empate entre Costa do Marfim e Grécia, em Fortaleza. Os gregos têm de ganhar e ainda torcer contra os japoneses. As duas seleções entram em campo na terça. Em Cuiabá, o Japão enfrenta a classificada Colômbia. Precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença e torcer por empate entre Costa do Marfim e Grécia, em Fortaleza. Os gregos têm de ganhar e ainda torcer contra os japoneses.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO 0 x 0 GRÉCIA

JAPÃO - Kawashima; Uchida, Yoshida, Konno e Nagatomo; Yamaguchi, Hasebe (Endo) e Honda; Okazaki, Okubo e Osako (Kagawa). Técnico: Alberto Zaccheroni.

GRÉCIA - Karnezis; Torosidis, Manolas, Sokratis e Holebas; Maniatis, Katsouranis e Kone (Salpingidis); Fetfatzidis (Karagounis), Samaras e Mitroglou (Gekas). Técnico: Fernando Santos.

CARTÕES AMARELOS - Hasebe (Japão); Torosidis e Samaras (Grécia).

CARTÃO VERMELHO - Katsouranis (Grécia).

ÁRBITRO - Joel Aguilar (Fifa/El Salvador).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 39.485 pessoas.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).