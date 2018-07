Japão e Mongólia dominam 1º dia do Mundial de Judô

Entre as mulheres, surpreendente vitória de Urantsetseg Munkhbat. A mongol, que já havia vencido Sarah Menezes na semi, derrotou na final a japonesa Haruna Asami, então bicampeã mundial, com uma chave de braço. Asami só havia perdido cinco lutas em sua carreira no Circuito Mundial.

As duas medalhas de bronze da categoria ficaram com as duas primeiras colocadas do ranking mundial: a brasileira Sarah Menezes e a belga Charline Van Snick. A europeia derrotou Maria Célia Laborde (Cuba), na decisão da medalha.

Já a final da categoria até 60kg não teve surpresa. O jovem japonês Naohisa Takato venceu, com um ippon, o mongol Amartuvshin Dashdavaa. Vice-líder do ranking mundial aos 19 anos, ele ganhou tudo que disputou no último ano: o Masters, e o Grand Slam de Paris e a Copa do Mundo de Baku.

Dentre os medalhistas olímpicos de Londres na categoria, o único a disputar o Mundial foi Felipe Kitadai, eliminado logo na primeira luta. Seu algoz, o sul-coreano Won Jin Kim, terminou com medalha de bronze.

Mas a maior surpresa do dia foi Orkhan Safarov. Apenas o número 74 do mundo, o atleta do Azerbaijão venceu o líder do ranking mundial Amiran Apinashvili (Geórgia), para ficar com a medalha de bronze. Potências do judô, Rússia e França começaram mal o Mundial, sem conseguir chegar a nenhuma semifinal ou repescagem.