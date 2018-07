Japão próximo da Copa; Iraque e Catar sonham O Japão derrotou o Omã ontem, fora de casa, por 2 a 1, e se aproximou da classificação para a Copa de 2014. Com quatro vitórias e um empate no Grupo B Eliminatórias da Ásia, os japoneses podem carimbar o passaporte para o Brasil na próxima rodada, contra a Jordânia, em março. O Iraque, de Zico, venceu a Jordânia e entrou na briga pela segunda vaga, com os mesmos 5 pontos de Omã e Austrália, que tem um jogo a menos. Já no Grupo A, tudo aberto. O Catar, treinado por Paulo Autuori, fez 1x 0 no Líbano e chegou aos 7 pontos, como Irã e Coreia do Sul. O Uzbequistão lidera com 8.