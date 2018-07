Japão rejeita acusação de plágio em logotipo da Olimpíada de 2020 O desenhista japonês do emblema da Olimpíada de 2020 de Tóquio, que causou polêmica por sua semelhança com uma criação de um artista da Bélgica, disse nesta sexta-feira que jamais tinha visto o outro logotipo depois que seu colega belga ameaçou entrar com uma ação legal.