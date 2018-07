Japão soma terceira medalha de ouro no Mundial de Judô

RIO - O Japão somou nesta quarta-feira a sua terceira medalha de ouro no Mundial de Judô, depois de três dias de disputa no Rio. Até agora, os judocas japoneses ganharam as três categorias masculinas já realizadas. Repetindo os feitos dos compatriotas na segunda e na terça, Shohei Ono subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria até 73kg, após derrotar o francês Ugo Legrand na final no ginásio do Maracanãzinho.

Antes do ouro conquistado nesta quarta-feira com Shohei Ono, o Japão tinha sido campeão com Naohisa Takato na segunda, na categoria até 60kg, e com Masashi Ebinuma na terça, na disputa até 66kg. E, como tem uma de prata com Haruna Asami (até 48kg) e duas de bronze com Yuki Hashimoto (até 52kg) e com Masaaki Fukuoka (até 66kg), a delegação japonesa está na liderança do quadro de medalhas do Mundial do Rio.

Depois do Japão, o Brasil aparece em segundo lugar no quadro de medalhas do Mundial de Judô, com o ouro de Rafaela Silva (até 57kg), a prata de Érika Miranda (até 52kg) e o bronze de Sarah Menezes (até 48kg). Além de japoneses e brasileiros, apenas outros dois países conquistaram títulos em três dias de competição no Rio: Mongólia, com Urantsetseg Munkhbat (até 48kg), e Kosovo, com Majlinda Kelmendi (até 52kg).