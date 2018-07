Japão ultrapassa Brasil no ranking do futebol feminino

Enquanto o Japão vem em ascensão no ranking, após a conquista do inédito título mundial em julho, o Brasil perdeu pontos desde a última atualização em setembro. Nesse período, a seleção brasileira não conseguiu confirmar o favoritismo no Pan de Guadalajara, quando ficou com a medalha de prata, e ainda perdeu um jogo para a Dinamarca no Torneio Internacional Cidade de São Paulo.

Agora, o Japão aparece com 2.106 pontos, com 13 de vantagem sobre o Brasil. Enquanto isso, as duas primeiras posições do ranking da Fifa permanecem inalteradas por mais um trimestre. Vice-campeão mundial, os Estados Unidos continuam na liderança da lista, mas sofrem pressão da segunda colocada Alemanha, já que a diferença entre eles é de apenas cinco pontos (2.148 a 2.143).

Além da troca entre Brasil e Japão, aconteceram outras mudanças no grupo dos 10 melhores do ranking. A França subiu uma posição e está agora em sexto lugar, enquanto o Canadá (algoz do Brasil na final do Pan de Guadalajara) saltou da nona para a sétima colocação. Com isso, francesas e canadenses ultrapassaram Inglaterra e Coreia do Norte na lista organizada pela Fifa.

A próxima atualização do ranking de futebol feminino da Fifa está prevista para acontecer apenas no dia 16 de março de 2012.