Japão vai do tsunami a conquista inédita

FRANKFURT

Numa final muito disputada e equilibrada, a seleção feminina do Japão conquistou ontem, em Frankfurt, na Alemanha, o inédito título de campeã mundial de futebol ao bater os Estados Unidos por 3 a 1 em cobranças de pênaltis, após o empate de 2 a 2 (1 a 1 no tempo normal e outro 1 a 1 na prorrogação).

É a primeira vez que um país da Ásia levanta um troféu adulto de um Mundial da Fifa (incluídos futsal e futebol de areia, esportes que a entidade controla). Antes do Japão, só a Arábia Saudita, mas na Copa do Mundo sub-17, em 1989, tinha sido campeã.

Em 25 confrontos com os EUA, o Japão jamais venceu. Como ontem, dia em que acabou entrando para a história no desempate por pênaltis, que teve um destaque: a goleira Kaihori.

A heroína japonesa defendeu duas penalidades e colaborou de forma decisiva para a vitória de sua equipe por 3 a 1 - os EUA desperdiçaram três cobranças.

Com o título, o Japão se candidata a ocupar o espaço da China, antiga potência do futebol feminino (foi, por exemplo, sede do primeiro Mundial da história, em 1991). E apaga, em grande estilo, a impressão deixada pela Coreia do Norte, que teve cinco jogadoras flagradas em exame antidoping pelo uso de esteroides anabolizantes - Fifa e a Agência Mundial Antidoping investigam a possível contaminação de uma planta medicinal ingerida pelas jogadoras, suspensas preventivamente até o julgamento final.

Lamentação. "Um par de erros e deixamos a vitória ir embora", disse a técnica dos Estados Unidos, bicampeão mundial, Pia Sundhage. "É duro perder nos pênaltis. Neste tipo de disputa, a diferença entre ganhar e perder é mínima", disse, resignada.

As falhas individuais de suas jogadoras tiveram um papel fundamental na derrota de ontem.

No gol de Mivama, aos 36 minutos da etapa final e quando estava à frente no placar (Morgan abrira o placar aos 24 minutos), a defesa norte-americana praticamente entregou a bola à rival.

"É de cortar o coração. Tivemos algumas chances e não fizemos. E o Japão jamais desistiu", afirmou Wamback, autora do segundo gol de sua seleção, aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

Ela se referiu ao fato de as japonesas terem novamente ido buscar o empate, outra vez nos momentos finais do confronto (a três minutos do apito final, com Sawa) e, novamente, numa desatenção da defesa da equipe que era apontada como franca favorita à conquista do título.

O Japão quase não foi à Copa por causa do tsunami que arrasou o país.