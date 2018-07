Japonês de 73 anos se torna mais velho a nadar 38km e cruzar Estreito de Tsugaru

Um japonês de 73 anos de idade fez história, nesta quarta-feira, ao se tornar a pessoa mais velha a cruzar a nado o Estreito de Tsugaru, que fica ao norte do Japão. Lutando contra correntes marítimas perigosas que o empurravam para o lado leste do mar japonês, Toshio Tominaga demorou quase dez horas para completar um trecho de cerca de 38 quilômetros.

O idoso e corajoso nadador percorreu o estreito que separa as ilhas de Honshu e Hokkaido e tem 19,5km de extensão em sua parte mais estreita. Ele iniciou a longa travessia às 5h28 de quarta-feira (no horário local) e terminou a mesma 9 horas e 58 minutos depois.

E o tempo gasto pelo septuagenário nadador para cruzar o Estreito de Tsugaru foi considerado bom, já que os organizadores deste evento que foi realizado com a ajuda da equipe de Tominaga previam que ele iria demorar aproximadamente 12 horas. Entretanto, as correntes marítimas foram menos fortes do que se esperava na maior parte do longo trajeto e isso ajudou o nadador, de acordo com informações de um membro da equipe de apoio que o acompanhou durante todo o percurso.

O primeiro homem a cruzar o Estreito de Tsugaru, que também tem como outro desafio o fato de ser um mar povoado por tubarões, medusas e lulas, foi o norte-americano David Yudovin, em 1990, mas então com 39 anos de idade.