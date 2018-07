Japonês é favorito para vaga de Danilo

Sakai tem 1,83 m de altura, contra 1,84 m de Danilo. Por sua altura, incomum para um lateral, ele é muito útil no esquema de Nelsinho Batista nas jogadas de bola parada. Na vitória sobre o Auckland City, o segundo gol saiu do rebote de uma bola que ele cabeceou na trave depois de falta cobrada da intermediária por Leandro Domingues.

Ele viveu alguns meses no Brasil em 2009, treinando no Mogi Mirim. Aprendeu a entender o português, mas não a falar com fluência. Com o escasso vocabulário que armazenou, conseguiu dizer rapidamente que gosta muito da comida brasileira e que gostaria de voltar ao País.

A existência da negociação foi confirmada pelos dois clubes. No lado do Santos, o vice-presidente Odílio Rodrigues disse o seguinte: "Estamos conversando com a diretoria do Kashiwa. O Sakai nos interessa. Ele é alto, forte e apoia bem." À noite, depois da vitória sobre o Auckland, quem se manifestou foi Nelsinho Batista. "Existe uma proposta do Santos pelo Sakai."

Ter um japonês no elenco faz parte da estratégia da diretoria para aproximar o clube de um mercado econômico importante. E Sakai parece reunir condições de ser bem-sucedido no Brasil. Se o Kashiwa passar pelo Monterrey domingo, enfrentará o Santos na próxima quarta-feira. / L.A.M.