Japonês Kameda ganha título do peso galo da AMB O japonês Koki Kameda venceu neste domingo o venezuelano Alexander Muõnz por decisão unânime dos árbitros para ficar com o título do peso galo da Associação Mundial de Boxe (AMB), que estava vago. Kameda, que derrubou o venezuelano no último round da luta de 12 assaltos tem um cartel com 24 vitórias e uma derrota, com 15 nocautes. Muñoz soma 35 vitórias, sendo 27 por nocaute, e quatro derrotas.