Japonês que derrotou Medina no surfe provoca brasileiros: ‘chorem, que estou feliz’

O japonês Kanoa Igarashi, que superou Gabriel Medina na semifinal do surfe nos Jogos de Tóquio, não se deixou levar pelas reclamações dos brasileiros nas redes sociais após a bateria. Em vez disso, o atleta, que fala português, usou seu perfil no Twitter para brincar com a situação: “chora chora que estou feliz”, escreveu.

Chora chora q tou feliz! Hehehehe — Kanoa Igarashi (@KanoaIgarashi) July 27, 2021

A mensagem foi publicada na noite de terça-feira, 27. Horas antes, na madrugada de segunda para terça, o surfista acabou sendo derrotado pelo brasileiro Italo Ferreira na final da categoria, ficando com a prata. O bronze, por sua vez, foi para o australiano Owen Wright, que superou Medina na disputa pelo terceiro lugar na praia de Tsurigasaki.

A principal queixa dos brasileiros se referia às decisões dos juízes da bateria, que, na interpretação da torcida de Medina, foram tendenciosas a favor do japonês. A modelo Yasmin Brunet, esposa do surfista brasileiro, foi quem mais agitou a indignação contra o resultado da semifinal. "Foi roubado na cara dura", ela disse nas redes. "Se eu estivesse lá, pegava esse juiz".

O tweet de Igarashi teve mais de 11 mil respostas na rede social. Como de costume, os brasileiros não deixaram barato e responderam à provocação com mensagens sobre o ouro olímpico. "Se você está feliz com a prata, imagina a gente com o ouro", escreveu um usuário. "Tentei te defender", disse outro. Os internautas também destacaram que Medina ocupa a primeira posição no Circuito Mundial Masculino de Surfe, enquanto Igarashi está na sexta colocação.

Se você tá feliz imagina eu com o OURO!!! pic.twitter.com/ebUf2wetDY — ⁷ (@llinmitjk) July 28, 2021

Chora chora q tou feliz! Hehehehe pic.twitter.com/aXNzPKcSYY — fefê (@fefecomentaa) July 27, 2021

Kanoa eu tentei te defender cara, fiquei falando "xinguem os juízes, não ele, ele se esforçou pra chegar até aqui igual os outros, e ele surfa muito, n tem nem como discutir" mas vc foi cutucar o brasileiro cara, to com pena de vc agr, serião — doritos (@oopsafrodite) July 28, 2021