Japonesa e mongol são os primeiros campeões no Mundial de Judô

A japonesa Ami Kondo e o mongol Boldbaatar Ganbat, ambos da categoria ligeiro, são os dois primeiros campeões do Mundial de judô disputado em Chelyabinsk, na Rússia. Algoz da brasileira Sarah Menezes ainda na estreia, nesta segunda-feira, a jovem francesa Amandine Buchard, de 19 anos, ficou com a medalha de bronze.

Na chave masculina, os quatro primeiros cabeças de chave foram, também, os quatro semifinalistas. O mongol Boldbaatar Ganbat, terceiro do ranking mundial e quinto no Mundial do Rio, em 2013, derrotou o russo Beslan Mudranov (que eliminou o brasileiro Eric Takabatake nas oitavas) na diferença de punições.

O japonês Naohisa Takato, líder do ranking e então campeão mundial, perdeu para o russo na semifinal e, na decisão do bronze, derrotou cazaque Aibek Imashev. O georgiano Amiran Papinashvili ficou com a outra medalha de bronze.

Ami Kondo derrotou a argentina Paula Pareto na final. Nenhuma das duas atletas conseguiu pontuar, mas a sul-americana recebeu duas punições e, por isso, perdeu o combate. Foi Paula Pareto quem tirou Amandine Buchard da final, ao derrotar a francesa na semifinal por um wazari.

Na outra disputa pelo terceiro lugar, um confronto cubano: Maria Celia Laborde foi melhor contra Dayaris Mestre Alvarez e garantiu o bronze com um ippon por imobilização, a 57 segundos do fim do combate.

Laborde, quarta melhor do ranking, foi a única cabeça de chave a chegar à disputa de medalhas. Assim como Sarah Menezes, a mongol Urantsetseg Munkhbat, primeira do ranking, caiu durante a competição - foi eliminada justamente pela campeã Ami, nas oitavas de final.