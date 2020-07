Japoneses acham que Olimpíada não deve acontecer em 2021, diz pesquisa

TÓQUIO - Uma ampla pesquisa realizada pela Japan News Network (JNN) descobriu que 77% dos entrevistados acham que as Olimpíadas de Tóquio "não podem ser realizadas" no próximo ano.

Os Jogos de Tóquio 2020, com início previsto para este mês, já foram atrasados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Enquanto os organizadores planejam os Jogos reorganizados, ainda restam dúvidas sobre se é adequado ou possível sediar as Olimpíadas no Japão em 2021.

Leia Também Honda estranha eliminação do Botafogo, mas elogia Fluminense pela vaga na final

Os organizadores disseram anteriormente que procurarão "simplificar" os Jogos no próximo ano para reduzir custos e riscos relacionados à covid-19. No entanto, na pesquisa da JNN, realizada no final de semana, 77% dos participantes disseram acreditar que as Olimpíadas "não podem ser realizadas" em 2021.

Eles não deram uma razão. Apenas 17% disseram achar que "pode ​​ser realizado" no próximo ano. Em março, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional tomaram a decisão sem precedentes de adiar as Olimpíadas de Tóquio até 2021.

Desde então, os organizadores lutam contra uma série de problemas decorrentes do adiamento, incluindo custos crescentes, segurança dos atletas e segurança dos locais.