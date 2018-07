Jaqueline Mourão estreia com 77.º lugar no biatlo nos Jogos de Inverno

SOCHI - Jaqueline Mourão se tornou, neste domingo, a primeira atleta brasileira a competir em três modalidades diferentes em Jogos Olímpicos. Aos 38 anos, ela estreou na Olimpíada de Inverno de Sochi com o 77.º lugar na prova de 7,5 quilômetros do biatlo, modalidade que combina tiro e esqui cross country.

Originária do mountain bike (estilo cross country), modalidade na qual competiu em Atenas/2004 e Pequim/2008, ela passou a intercalar os treinos com o esqui em 2005 e participou dos Jogos de Inverno de Turim/2006 e Vancouver/2010. Desde 2011, quando ficou grávida e passou a treinar tiro, se arrisca no biatlo.

Neste domingo, ela foi a 18.ª a largar numa prova em que cada atleta tem que dar três voltas num circuito de 2,5km e precisa parar duas vezes no estande de tiro para 10 disparos, sendo cinco deitadas e cinco em pé. A brasileira foi bem, errando apenas um, mas ficou bem atrás das melhores no esqui.

Ela completou a prova em 25min06s4, uma defasagem de 3min59s6 da campeã, a eslovaca Anastasiya Kuzmina. A prata ficou com Olga Vilukhina, da Rússia, enquanto Vita Semerenko garantiu o bronze para a Ucrânia.

Jaqueline, assim, não conseguiu cumprir a meta de bater seu recorde pessoal, de completar a prova com um tempo 15,8% maior do que a média das três primeiras colocadas - um dos critérios eliminatórios para ir a Sochi era fazer uma prova a 20% em Copas do Mundo. Mas ficou perto disso, com 17%.

A brasileira volta a competir na quinta-feira, quando participa da prova de 10km do esqui cross country. Em Turim, ela foi 67.º colocada nesta prova. Quatro anos depois, ganhou uma posição.