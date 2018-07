Jaqueline Mourão se despede dos Jogos de Sochi com 76.º lugar no biatlo

SOCHI - Acabou nesta sexta-feira a quinta participação de Jaqueline Mourão em uma Olimpíada. Aos 38 anos, a mineira, ex-atleta de mountain bike, encerrou sua passagem pelos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi com o 76.º lugar na prova de 15 km do biatlo, modalidade que combina esqui cross country com tiro.

Assim como foi em todas as outras quatro provas que disputou em Olimpíadas de Inverno, Jaqueline Mourão ficou entre as últimas colocadas. Apenas 78 atletas completaram os 15km do biatlo e uma chinesa e uma australiana ficaram atrás da brasileira. Outras quatro competidoras não cruzaram a linha de chegada e firam eliminadas, enquanto duas rivais inscritas sequer largaram.

Jaqueline completou a prova em 57min22s6, somando o tempo que gastou para percorrer os 15km e as sete penalidades por ter errado sete dos 20 tiros, divididos em quatro paradas no estande. Ela ficou a 14 minutos da campeã, a bielorrussa Darya Domracheva. A prata ficou com Selina Gasparin, da Suíça, e o bronze com Nadezhda Skardino, também da Bielo-Rússia.

Em Sochi, a mineira também havia competido na prova de 7,5 quilômetros do biatlo, completando na 77.ª posição entre 84 concluintes. No esqui cross country ela participou do sprint, chegando em 65.º lugar, mais rápida apenas que duas rivais. Em Turim/2006 e Vancouver/2010, Jaqueline competiu apenas no esqui cross country de 10km, chegando respectivamente no 67.º e 66.º lugares.