Jaraguá conquista a Liga Futsal pela 4.ª vez na história

O Malwee/Jaraguá (SC) derrotou o Copagrill/Faville/Dal Ponte, de Marechal Rondón (PR), pelo placar de 2 a 0, nesta terça-feira, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, e conquistou pela quarta vez em sua história o título da Liga Futsal. Os gols foram marcados por Valdin e Leco, ambos ainda no primeiro tempo da partida.

Com a conquista, o time de Santa Catarina se igualou à marca do Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, na história da competição. A Ulbra, também gaúcha, é outra com quatro títulos, mas a primeira foi obtida em parceria com o Internacional, que acabou sendo desfeita.

O Jaraguá conta em seu elenco com o craque Falcão, considerado o melhor jogador de futsal do mundo. Mas, apesar do título, o jogador está próximo de acertar a sua transferência para o Santos, que está formando uma equipe de futsal para a próxima temporada.