Jean Azevedo, da Honda, está fora do Rali Dacar 2014

CHILECITO - O Brasil sofreu a primeira baixa na edição 2014 do Rali Dacar. Na última quarta-feira, o piloto Jean Azevedo, esperança do País nos motos, não completou o quarta etapa. entre San Juan e Chilecito, na Argentina, devido a um problema com a guia da corrente e está desclassificado.

"Cumpri menos da metade da especial e, por isso, não poderei continuar. Lamento demais estar fora", disse Jean. O regulamento prevê a exclusão quando um piloto não passa por um determinado número de checkpoints. Dário Júlio, companheiro de Jean Azevedo na Honda Racing Rally Team, continua na competição. Após a quarta etapa ele está na 17ª posição na classificação geral.