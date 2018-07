Jean Azevedo fatura o hexa entre as motos no Rally dos Sertões

Um dos pilotos que mais vezes disputou o tradicional Rally Dakar, tanto na África quanto na América do Sul, Jean Azevedo entrou para a história neste sábado no Rally dos Sertões. Isso porque ele faturou o hexacampeonato entre as motos na competição realizada em solo brasileiro. A conquista o coloca como o terceiro participante, em 23 anos de prova, a atingir seis títulos. O primeiro foi Edu Piano, com sete, sendo um nos carros e seis nos caminhões, e o segundo Davi Fonseca, com seis nos caminhões.

"Estou muito contente com esse título. Quando voltei para as motos, após uma temporada nos carros, tinha esse objetivo. Nos anos anteriores, o campeonato valia pelo Mundial, então havia muitos pilotos estrangeiros. Mas nesse ano, em condições iguais, finalmente consegui esse hexa que tanto eu queria", destacou Jean Azevedo, que venceu o Rally dos Sertões nos anos de 1995, 2000, 2002, 2004, 2005 e 2015.

Nesta edição, o rali começou em Goiânia, no último dia 1º, e teve a sétima e última etapa neste sábado entre Umuarama e Foz do Iguaçu, ambas no Paraná, em um percurso de 346 km, sendo 120 km de trechos cronometrados.

Para chegar ao hexa, Jean Azevedo teve trabalho para ficar na frente de Ramon Sacilotti, que chegou a ameaçar a liderança ganhando a terceira e quarta etapas. Porém, Jean retomou na parte final o ritmo de prova e alcançou o título.